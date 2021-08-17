Горбачев прокомментировал ситуацию в Афганистане

Неудачу в Афганистане стоило признавать раньше, сейчас нужно делать выводы из ситуации в стране, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его слова передает РИА Новости.

Кроме того, экс-президент Советского Союза отметил, что как минимум нужно не повторять подобных ошибок.

Горбачев назвал участие американских войск в афганской ситуации изначально неудачной затеей. По его мнению, в ее основе лежали не совсем понятные геополитические замыслы.

Ранее политолог Иван Сафранчук предрек «холодную гражданскую войну» в Афганистане. Он считает, что в ближайшее время соперники талибов вряд ли смогут начать организованное вооруженное сопротивление.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана, включая столицу государства Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития. Сейчас Афганистаном руководит временный совет, который должен будет передать власть «Талибану» (запрещено в РФ).