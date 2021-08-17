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Предсказавший захват Кабула сенатор объяснил легкость прихода талибов к власти

Сенатор Джабаров объяснил, почему талибы легко пришли к власти в Афганистане
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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Легкость прихода талибов к власти в Афганистане сразу после эвакуации из страны военных США можно объяснить нежеланием правительственной армии воевать, а также общей благосклонностью к экстремистскому движению общества страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал российский сенатор Владимир Джабаров, который ранее предсказал скорый захват Кабула.

«Сначала мы поверили американцам, когда они сказали, что уходят и оставляют боеспособную армию. Но когда я увидел, что очень быстро стали сдаваться сначала Кандагар, потом Герат, потом и Мазари-Шариф, стало все понятно — везде была одна и та же афганская армия. Если эти вояки поднимают "лапки" кверху и сдают без боя города, то чем от них отличаются те, кто защищал Кабул? Ничем», — пояснил свой сбывшийся прогноз политик.

Он добавил, что самой важной причиной сложившегося в республике положения стало благосклонное отношение афганского общества к талибам (движение «Талибан» запрещено в России). «Похоже, афганскому обществу талибы сейчас нужнее всех, раз их так спокойно воспринимают и не сопротивляются. Значит, талибы отвечают чаяниям людей», — констатировал сенатор.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.

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