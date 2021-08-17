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Советский генерал назвал главную ошибку при выводе войск США из Афганистана

Советский генерал рассказал, что стало главной ошибкой при выводе войск США из Афганистана
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Фото: Musadeq Sadeq / AP

При выводе войск США из Афганистана американцам нужно было забирать всех, кто сотрудничал с ними, чтобы они «не висели на колесах самолетов». Эту ошибку в разговоре с «Лентой.ру» главной назвал генерал-полковник Антон Терентьев, который в 1993-1994 годах занимал пост начальника штаба и первого заместителя командующего Западной группы войск СССР, выводил советские войска из Германии и называет себя «последним русским солдатом, покинувшим Германию».

«Они [США] все равно бы ушли. Но как им надо было уходить? Ну по крайней мере, забирать всех, кто сотрудничал с ними, чтобы они на колесах самолетов не висели, — подчеркнул Терентьев. — Только после этого они могли бы рассчитывать, что не потеряют уважение в мире. И их [сотрудничающих с США афганцев] — вперед себя! Сначала их, потом — сами. И тогда бы их мир понял. "Мы, мол, сделали все, что могли, но, наверное, в чем-то ошиблись, но мы оставили вам технику, сделали попытки демократизации, дальше разберитесь сами"».

Кроме того, ошибкой, по мнению Терентьева, стало и то, что американские войска в принципе вошли в Афганистан, пытаясь навязать этой стране свои идеи.

«Надо давать людям шанс жить так, как они хотят, как они жили веками, а не ломать мир через колено. Талибов ( организация запрещена в России) надо воспринимать такими, какие они есть. В конце концов, для местных людей талибы ближе, чем американцы», — заключил Терентьев.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил решение афганской проблемы и призвал Совет безопасности ООН освободить талибов от ответственности за беженцев. По его словам, Совбезу нужно обратиться к властям Афганистана с просьбой не мешать выезду граждан, которые хотят покинуть страну, а также организовать их эвакуацию на самолетах.

15 августа стало известно, что талибы полностью взяли под контроль территорию Афганистана, в том числе столицу государства — Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Руководство осуществляет временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

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