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Жириновский предложил решение афганской проблемы

Владимир Жириновский призвал Совбез ООН освободить талибов от ответственности за беженцев
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил решение афганской проблемы и призвал Совет безопасности ООН освободить талибов от ответственности за беженцев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы считает, что Совбезу необходимо обратиться к властям Афганистана с просьбой не мешать выезду граждан, которые хотят покинуть страну, и организовать их эвакуацию на самолетах.

«При этом правительство талибов будет освобождено от ответственности. А афганцы получат возможность спокойно жить в тех странах, где они фактически и так давно уже живут — в основном это Евросоюз», — написал Жириновский.

По его мнению, такое решение даст человечеству возможность объединиться в решении «главных гуманитарных проблем планеты».

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев, комментируя сложившуюся в Афганистане ситуацию, назвал, участие американских войск изначально неудачной затеей, в основе которой лежали не совсем понятные геополитические замыслы.

15 августа стало известно, что талибы полностью взяли под контроль территорию Афганистана, в том числе столицу государства — Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, а руководит ей сейчас временный совет, который должен будет передать власть «Талибану» (запрещено в РФ).

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