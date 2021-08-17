В Госдуме оценили заявление ЕП о влиянии России и Китая в Афганистане

В Госдуме прокомментировали заявление Европарламента о влиянии России и КНР в Афганистане

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию, в котором говорится, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане. Об этом он рассказал в интервью RT.

Новиков заявил о начале «новой большой политической игры» в этой части мира. В Европарламенте рассчитывают, что втягивание России и КНР в решение афганской проблемы станет «сложной историей» для данных государств, как когда-то расположение советских войск в Афганистане, отметил он.

Вместе с тем Новиков добавил, что не считает ввод советских войск в Афганистан ошибкой. По его словам, это позволило блокировать превращение Афганистана в террористический анклав. Кроме того, как уточнил депутат, именно советская идеология помогала решать многие вопросы.

«Так что ситуация с Афганистаном еще долго будет находиться в фокусе политического и общественного внимания, и болезненные проблемы, которые там существуют, на многие десятилетия вперед будут не только внутриафганской проблемой, но и проблемой для всего мира»,— резюмировал Новиков.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что неудачу в Афганистане стоило признавать раньше, на данный момент необходимо делать выводы из ситуации в стране. Он также добавил, что как минимум нужно не повторять подобных ошибок.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана, включая столицу государства Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы избежать кровопролития. В настоящее время Афганистаном руководит временный совет, который должен будет передать власть «Талибану» (запрещено в РФ).