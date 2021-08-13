Жириновский назвал драконовской инициативу об изъятии загранпаспортов должников

Законопроект об изменении порядка выезда и въезда в Россию, предполагающий изъятие загранпаспортов у должников — «абсолютно драконовский». Так его охарактеризовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 августа.

«Конечно, государство вынуждено искать способы, как простимулировать должников рассчитаться. […] Но изымать паспорта за долг в 30 тысяч рублей — это явно перебор», — заявил Жириновский.

Комментируя данные Федеральной службы судебных приставов о том, что столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за данной проблемы могут пять миллионов россиян, политик подчеркнул, что сразу все они «не могут быть злостными нарушителями».

Ранее инициативу кабмина раскритиковал член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По его словам, концепция внесенного правительством законопроекта об изъятии у должников загранпаспортов не совсем ясна, при этом предлагаемые нововведения увеличат затраты государства и усложнят жизнь гражданам.

Законопроект об изменении правил выезда из страны должников был внесен правительством 12 августа. Согласно инициативе кабмина, у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, будут изымать загранпаспорта. Соответствующими полномочиями предлагается наделить дознавателей службы принудительного исполнения. Гражданин сможет забрать документ в миграционной службе после исполнения обязательств. Также подобные ограничения предусматриваются в отношении подозреваемых и обвиняемых.