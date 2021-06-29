Путин защитил минимальный доход должников от взыскания

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий защиту минимального дохода должников, на который не может быть наложено взыскание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, заработная плата и иные доходы должника, равные величине прожиточного минимума (в 2021 году она составляет 12 702 рубля), включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Должник должен обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать счет, с которого нельзя будет списывать эту сумму. Если в регионе данный показатель превышает общий по стране, то в расчет берется он.

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При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение причиненного здоровью вреда и вреда в связи со смертью кормильца, а также на уплату административных и судебных штрафов, которые были назначены в качестве меры уголовно-правового характера. Также за банками сохраняется право на списание со счетов должника задолженности по коммуналке и средств по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды».

Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин поручил принять в весеннюю сессию законопроект о защите гарантированного минимального дохода должников. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов на встрече с главой государства назвал этот законопроект в числе приоритетных в работе парламентариев.