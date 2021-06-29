В России задумались о возможности автоматического списания долгов с бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин России обсуждают возможность автоматически взимать с бизнеса долги по обязательным платежам. Как сообщают «Известия», соответствующее поручение дало российское правительство. Поправки могут быть внесены в закон о госзакупках.

В частности, рассматривается возможность автоматического взыскания задолженности исполнителей государственных контрактов. По данным издания, обязательные платежи будут списаны сразу же после оплаты договоров. В Минфине такое внесение изменение сочли нецелесообразным, поскольку в рамках действующего законодательства должники не имеют права участвовать в тендерах и быть исполнителем.

Сейчас по поступившим от ведомств предложений ведется экспертная работа. В будущем Минфин и ФНС разработают план мероприятий по их реализации.

Комментируя предложение, глава бизнес-объединения Андрей Шубин отметил, что оценить, какой объем средств может принести такой инструмент в бюджет, невозможно. Он также указал на то, что в таких случаях сумма сметы сокращается, что влечет вопрос о качестве предоставляемых услуг.

Ранее финансист рассказал, в каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян. Так, списание денег может произойти в случае, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство. Другой случай, когда клиент может не получить в полном размере предполагаемую договором сумму по вкладу, возникает в случае банкротства самого банка при условии, что на депозитном счете была сумма, превышающая гарантии возмещения по вкладу в 1,4 миллиона рублей. Для получения средств сверх этого лимита придется встать в очередь с другими кредиторами банка.