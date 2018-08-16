Названы самые эпичные способы избежать налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) регулярно раскрывает данные о наиболее наглых и востребованных у мошенников схемах ухода от уплаты налогов. Издание «Комсомольская правда» составило список самых эпичных способов ухода от налогов, которые уже не работают.

На первое место издание поместило схему с фиктивным налогом на добавленную стоимость. В качестве примера приводится рыбная отрасль Дальнего Востока, где компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, заключают договора с фирмами-однодневками, накручивая НДС, а потом выпрашивая его обратно из бюджета в качестве вычета.

На втором месте — создание фирм-однодневок, через которые увеличиваются расходы, тем самым снижается налогооблагаемая база — таким образом выводится основная прибыль предприятия. Третье место досталось этническим меньшинствам России, которые занимаются традиционными промыслами и платят пониженные налоги. Подобные компании зачастую пренебрегают правилами упрощенного налогообложения и занимаются под видом традиционной деятельности обычным бизнесом.

В топ-5 схем попало создание собственных субподрядчиков для манипуляций с налогами и схемы по дроблению бизнеса ради снижения налогооблагаемой базы и перехода на упрощенную систему налогообложения. Бонусом идет пример с использованием особого налогового режима внутри России — территории опережающего развития (ТОР). Авторы схемы выкупили старое предприятие, тонущее в долгах, перевели производство на новое юрлицо, а долги оставили на старом, после чего на новое предприятие получили льготы в рамках ТОР.

Ранее ФНС раскрыла самый нелюбимый налог у россиян. Им оказался налог на доходы физлиц (НДФЛ) — граждане стремятся уклониться от его уплаты чаще всего.

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