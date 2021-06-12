Россияне стали быстрее возвращать долги коллекторам

Россияне в 2021 году стали быстрее возвращать коллекторам просроченные долги, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Результаты исследования показали, что в среднем россияне в текущем году возвращают переданные кредитными организациями коллекторами по договору цессии просроченные долги за один год и десять месяцев, в то время как в прошлом году этот срок в среднем составлял более двух лет.

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Вместе с тем срок погашения в 2020 году по сравнению с 2019-ым вырос более чем на семь месяцев. Как пояснил агентству президент НАПКА Эльман Мехтиев, помимо связанных с пандемией коронавируса причин, на эту тенденцию повлиял тот факт, что коллекторские агентства активно предоставляли должникам кредитные каникулы. Сейчас же спрос на кредитные каникулы падает, что положительно влияет на срок погашения. Мехтиев отметил, что при позитивном прогнозе срок погашения по итогам года может достичь уровня 2019 года.

Управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель объяснил, что срок погашения долга свидетельствует о стабильности экономики и финансового положения населения. В качестве примера он привел пандемийный 2020 год, когда многим пришлось экономить, и средний срок погашения долгов вырос. Михмель спрогнозировал, что этот показатель вернется на уровень 2019 года в следующем году.

Ранее сообщалось, что в январе-марте банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов россиян, что превысило прошлогодний показатель на 13 процентов. Объем просроченной задолженности вырос почти на четверть в пандемию. Эксперты отмечают, что рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков. Финансовые организации будут еще активнее работать с коллекторскими агентствами, уверены они.