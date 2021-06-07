Коллекторы припомнили Милонову слова о «паразитах»

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу депутата Госдумы Виталия Милонова из-за нападок в свой адрес. Об этом со ссылкой на копию обращения, подлинность которой подтвердили в НАПКА, сообщает РБК.

Организация полагает, что слова политика попадают под статью 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.

Ему припомнили такие эпитеты, как «паразиты» и «нелюди», которыми он в октябре прошлого года охарактеризовал коллекторов в целом. Тогда Милонов предложил лишать работников отрасли паспортов, пенсий и «половой принадлежности».

Также от него звучали слова «сволочи», «негодяи» и «гаденыши». НАПКА заказала лингвистическую и социологическую экспертизу в экспертной организации, и та подтвердила, что в этом есть признаки унижения достоинства, оскорбления коллекторов и как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы.

Сам Милонов расценил такое обращение как попытку давления на себя и ограничение его свободы слова. Он добавил, что выступает против института коллекторов в нынешнем виде, и надеется, что вскоре они будут сами себя называть бандой или шайкой. Также депутат подчеркнул, что ему интересна точка зрения не коллекторов, а своих избирателей.

В апреле НАПКА уже обращалась в адрес Бастрыкина с просьбой оценить высказывания Милонова на наличие признаков возбуждения ненависти или вражды. В мае столичное управление СК ответило, что доводы коллекторов лежат за пределами компетенции ведомства, и переадресовало его в полицию.

В июне Милонов вновь заявил, что коллекторов следует лишить пенсий, права занимать какую-либо должность и «называть себя гражданином», а также приговаривать к десяти годам исправительных работ. По мнению депутата, право проводить репрессии должно оставаться только у государства.

Глава НАПКА Эльман Мехтиев предположил, что политик попросту пиарится перед выборами и использует для этого служебное положение.