Родственников и знакомых должников защитят от коллекторов

Госдума приняла закон, который запрещает коллекторам общаться с родственниками, знакомыми или соседями должника.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Раньше заемщики при получении кредита часто указывали третьих лиц для обращений по поводу возврата просроченной задолженности, но предварительно не заручались их согласием. Теперь закон защитит этих людей от звонков коллекторов. Взаимодействие будет возможно только при письменном согласии. Закон также предусматривает их право в любое время отозвать данное ранее согласие.

В июне депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что коллекторов следует лишить пенсий, права занимать какую-либо должность и «называть себя гражданином», а также приговаривать к десяти годам исправительных работ.

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за нападок в свой адрес. Организация полагает, что слова политика попадают под статью 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.