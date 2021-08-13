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В Госдуме оценили законопроект кабмина об изъятии загранпаспортов у должников

Депутат Госдумы Лысаков оценил инициативу кабмина об изъятии загранпаспортов у должников
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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Концепция внесенного кабмином законопроекта об изъятии у должников загранпаспортов не совсем ясна, при этом предлагаемые нововведения увеличат затраты государства и усложнят жизнь должникам. Об этом заявил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 августа.

«На сегодняшний день действует норма, когда должники не могут пересечь границу РФ. <…> Все равно человека не пропустят за границу, зачем у него паспорт изымать?» — сказал парламентарий.

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Депутат отметил, что принятие такого закона заставит проработать саму процедуру изъятия, транспортировки и хранения загранпаспортов. Все это, по его словам, потребует от государства дополнительных расходов.

«Зачем все это? Я не понимаю этой концепции», — констатировал Лысаков.

Законопроект об изменении правил выезда из страны должников был внесен правительством 12 августа. Согласно инициативе кабмина, у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, будут изымать загранпаспорта. Соответствующими полномочиями предлагается наделить дознавателей службы принудительного исполнения. Гражданин сможет забрать документ в миграционной службе после исполнения обязательств. Также подобные ограничения предусматриваются в отношении подозреваемых и обвиняемых.

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