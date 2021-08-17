Жириновский посоветовал США «убраться к черту» из всех стран мира

США необходимо сделать правильные выводы и «убраться к черту изо всех стран мира». Это посоветовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

По его словам, вслед за Афганистаном американцам необходимо уйти и с Украины, чтобы там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам, в свою очередь, не пришлось бежать, «цепляясь за бампер американских машин».

«Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу, жить как Канада или Австралия», — заключил Жириновский.

Он отметил, что США постепенно будут уходить из всех стран, как ушли из Афганистана. К 2030 году Америка превратится в новую Канаду или Австралию, и «на планете станет тихо». Кроме того, отметил Жириновский, причины провала США очевидны.

«Весь мир увидел, как афганцы желают свободы. Они бегут из своей страны, цепляясь за шасси самолетов. Они готовы ползти на брюхе к границе с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. Вот очередное доказательство, что человечество не хочет тоталитарных режимов, не хочет диктатуры, не хочет смотреть на расстрелы по любому поводу», — уточнил он.

Лидер ЛДПР сравнил действия большевиков в 1917 году с действиями талибов в Афганистане.

«Это были первые “талибы”. А в 1991 году они сдали власть и сбежали из страны, а вместе с ними сбежали и миллионы граждан, которые боялись красного реванша», — подчеркнул Жириновский.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что неудачу в Афганистане следовало признавать раньше, в настоящее время необходимо делать выводы из ситуации в стране. Он также добавил, что как минимум не стоит повторять подобных ошибок.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана, включая столицу государства Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы избежать кровопролития. В настоящее время Афганистаном руководит временный совет, который должен будет передать власть «Талибану» (запрещено в РФ).

