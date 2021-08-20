Политологи назвали причины репрессий со стороны «Талибана»

Репрессии со стороны «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) могут объясняться тремя причинами: активизацией полуанархических талибов, сменой руководства на более радикальное, а также желанием ликвидировать тех, кто совершал военные преступления. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков. Военный эксперт, историк Борис Юлин также добавил, что после тех, кто работал с военными США, талибы придут за всеми инакомыслящими афганцами, в том числе за женщинами.

Противоречия «Талибана»

«Конечно, действия талибов вступают в резкое противоречие с их прошлыми заявлениями об амнистии, — заметил Марков. — Это можно объяснить сразу несколькими причинами. Во-первых, не исключаю, что действует здесь не само руководство "Талибана", а различные группировки, входящие в его коалицию. Некоторые из них довольно радикальные, полуанархические, такие афганские махновцы. Как раз с их стороны поступают наиболее фундаменталистские заявления, жесткая позиция в отношении женщин и прочее».

Политолог считает, что именно отдельные группировки могут не подчиниться «Талибану» и начать разыскивать тех, кто сотрудничал с американцами. Он также подчеркнул, что со стороны радикалов это является чудовищным преступлением.

Другим возможным вариантом политолог считает целенаправленные действия самого руководства талибов: они хотят отомстить тем, кто подвергал пыткам и расстреливал их людей.

«Американский режим был далеко не таким травоядным, как принято считать. Там не было демократии с уважением прав человека, они так же использовали пытки, бессудные расстрелы и захват членов семей сопротивления. Проамериканский Афганистан совершил достаточное количество преступлений во время правления, так что, возможно, ищут именно военных преступников», — предположил Марков.

Третьей причиной собеседник «Ленты.ру» назвал возможную смену руководства талибов, которое начало отходить от обещаний отсутствия репрессий и амнистии.

«Не исключено, что верх взяли более радикальные течения, — считает Марков. — Пока неясно, что именно из перечисленного мной произошло, но, думаю, в течение ближайших дней мы это поймем. Предположу, что имеет место сочетание первого и второго вариантов: руководство "Талибана" разыскивает тех, кто принимал участие в военных преступлениях, а радикальные группировки, в свою очередь, творят беспредел, может, и вымогают деньги, желая не просто наказать, а отнять средства у тех, кто разбогател при американцах».

Логичной в данной ситуации была бы ответная реакция США и попытка защитить тех, кто встал на их сторону. Но политолог уверен: американцы настолько глубоко травмированы своим поражением, что попытаются как можно скорее забыть об афганских событиях.

«Кроме того, они считают талибов террористами, врагами. Но единственное, что они могут сделать сейчас, — пойти на сотрудничество с этим врагом и убедить его отпустить максимальное число людей», — резюмировал Марков.

Следующие на очереди

Борис Юлин уточнил, что талибы обещали амнистию только тем, кто перешел на их сторону, так что фактически обещание нарушено не было. Соответственно, дальнейшие зачистки неизбежны.

«Все же надо понимать, что "Талибан" все 20 лет боролся с оккупацией, пока марионеточное правительство сидело на американских штыках. Вполне логично, что тех, кто столкнулся с оккупантами, теперь будут уничтожать. Да, это бесчеловечно и негуманно, но, давайте честно, Афганистан и страна не передовая. Кроме того, история с преследованием ведь не с них началась — то же самое было у нас после Второй мировой, во Франции, да и вообще во всех странах. А американцы в принципе привыкли бросать своих союзников на произвол судьбы», — заметил Юлин.

На людях, сотрудничавших с США, репрессии не остановятся, полагает эксперт. Военный историк уверен: дальше талибы придут за всеми инакомыслящими, сторонниками светского государства, а также за женщинами, которых из людей превратят в «друзей человека».

«Да, они пообещали разрешить женщинам работать и получать образование. Но они могут рассматривать это по-своему, так, чтобы это соответствовало исламскому фундаментализму. Ислам не предусматривает равенство, там игнорируются права человека, особенно женщин. Конечно, будут и репрессии, и расстрелы — это обычная практика. Разумеется, страну ждет и уничтожение инакомыслящих, тех, кто станет выступать за светскую власть и государство. Через все это Афганистану придется пройти. Сумеет ли он выбраться из этого состояния, неизвестно. Но, по крайней мере, прекратится гражданская война, которая идет вот уже 40 лет», — резюмировал Юлин.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».