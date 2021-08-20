Бегущие от талибов афганцы передали своих детей американским военным

Бегущие от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) афганцы, пытаясь спасти свои семьи, передают в руки американских военных маленьких детей. Видео опубликовала газета The Telegraph.

На кадрах видно, как множество людей столпились под забором с колючей проволокой в аэропорту Кабула. Афганские беженцы протягивают военнослужащим сыновей и дочерей, чтобы уберечь их от талибов. Американцы забирают некоторых из самых маленьких.

Видео из аэропорта показывает, как тысячи людей пытаются взобраться на стены, чтобы попасть на взлетно-посадочную полосу. Многие афганцы протягивают необходимые документы и ждут одобрения военных, чтобы попасть за ограждение.

Ранее в интернете появились кадры, где видно как военнослужащие вооруженных сил США вместо афганских беженцев эвакуируют с территории кабульского аэропорта собак. Американцы в гражданской одежде неторопливо идут по территории аэропорта, а рядом с ними — их служебные собаки.