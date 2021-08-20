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Миссия ООН в Афганистане установит контакты с «Талибаном» для помощи населению

Миссия ООН в Афганистане продолжит устанавливать отношения с лидерами «Талибана»
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Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) продолжает устанавливать контакты с лидерами движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом на брифинге заявила специальный представитель и глава UNAMA Дебора Лайонс, передает ТАСС.

По ее словам, отношения с руководителями террористического движения необходимо наладить для жизненно важной помощи афганскому мирному населению. Она также отметила, что многие лидеры боевиков сейчас находятся за пределами Афганистана. Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров сообщил, что талибы сами попросили ООН продолжить работу гуманитарной миссии в Афганистане.

Алакбаров добавил, что между ООН и «Талибаном» за последние дни не было новых договоренностей. При этом талибы поддерживают с миссией рабочие контакты и заверяют в поддержке со своей стороны. 18 августа посольство России оповестило, что российский самолет транспортировал в Кабул новых сотрудников миссии ООН для ротации кадров.

15 августа боевики «Талибана» взяли Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, по некоторым данным, прихватив с собой крупную сумму денег. Руководство страной принял на себя временный совет, который должен будет передать власть талибам.

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