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В Афганистане возобновится работа миссии ООН

В посольстве России в Кабуле заявили, что ООН возобновит работу своей миссии в Афганистане
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Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) готовится возобновить работу в таких афганских городах, как Джелалабад, Кандагар и Кундуз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Кабуле Никиту Ищенко.

Он отметил, что рейс российской авиакомпании Utair, прибывший из Москвы в Кабул, зафрахтован ООН для транспортировки новых сотрудников в Афганистан. Пресс-секретарь добавил, что работа миссии возобновляется из-за стабилизации обстановки в стране.

Ранее появились сообщения о том, что самолет авиакомпании Utair, прилетевший из Москвы, приземлился в кабульском аэропорту. Во Внуково, откуда рейс направился в Афганистан никакой информации о нем не было. Российские и афганские СМИ также не публиковали сообщений о готовящемся рейсе из России в Кабул.

30 июля стало известно, что неизвестная группировка обстреляла здание миссии ООН в афганском городе Герат. Нападавшие использовали гранатометы и артиллерию. В результате погиб один полицейский. Подозрение работников организации пало на радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).

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