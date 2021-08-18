Рейс из Москвы приземлился в аэропорту Кабула

Рейс из аэропорта Внуково в Москве приземлился в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле ранее 18 августа. Об этом свидетельствуют данные на сайте flightradar24, Sputnik Афганистан обращает внимание на соответствующую информацию.

По данным Sputnik, за рейсом в режиме реального времени наблюдали более 30 тысяч человек. Никакой информации о самолете на сайте Внуково нет. Кроме того, ни российские, ни афганские СМИ не сообщали о том, что готовится некий рейс из России в Афганистан.

17 августа представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили, что временно останавливают все вылеты из аэропорта Кабула. Чтобы разогнать собравшуюся толпу афганцев, рассчитывающих на эвакуацию из страны, члены террористического движения открыли предупредительный огонь в воздух.

Сотни афганцев направились в международный аэропорт столицы страны после того, как «Талибан» захватил власть. Многие хотят убежать из страны, поскольку опасаются расправы. На видеозаписи с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.