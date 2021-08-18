Союзники США решили пересмотреть роль Штатов в мире после ухода из Афганистана

Союзники и противники Вашингтона захотели пересмотреть роль США в мире после того, как американский президент Джо Байден принял решение вывести войска из Афганистана. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, обращение Байдена к гражданам США, в ходе которого он снова выразил уверенность в необходимости вывода американских войск из Афганистана даже на фоне захвата власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), в очередной раз спровоцировало споры относительно того, как это решение повлияет на положение Вашингтона на мировой арене. В частности, пишет газета, снова встал вопрос о том, будет ли уход из Афганистана воспринят как слабость Вашингтона, подрывающая его лидирующие позиции в мире, или как разумная политика, направленная на защиту национальных интересов и сохранение ресурсов для борьбы с более актуальными проблемами.

Так, действия Байдена уже вызвали беспокойство у союзников Вашингтона в Европе, которые 17 августа провели экстренное заседание министров иностранных дел, посвященное ситуации в Афганистане. В ходе него официальные лица Евросоюза резко раскритиковали уход США из страны, посчитав, что он приведет к притоку новых беженцев к европейским границам и создаст условия для возрождения базы террористов в Средней Азии. В частности, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что вывод американских войск вызвал хаос и продемонстрировал слабость Европы, которой Вашингтон фактически навязал свое решение. В свою очередь один из кандидатов на пост канцлера Германии Армин Лашет назвал уход США из Афганистана «величайшим поражением, которое НАТО пережила с момента своего основания».

В связи с этим, отмечает The Washington Post, европейские страны начнут обсуждать необходимость самим играть более значительную роль в обеспечении вопросов безопасности. В то же время противники США — Россия и Китай — также начали уделять больше внимания Афганистану и уже рассматривают различные возможности продвижения своих интересов в стране, возглавляемой теперь талибами.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Управление страной перешло к временному совету, впоследствии он передаст власть радикалам напрямую. Туда вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и часть бывших правительственных чиновников. Действующий президент Ашраф Гани бежал за пределы страны.