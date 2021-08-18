Захарова раскритиковала реакцию Запада на гуманитарную катастрофу в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на гуманитарную катастрофу в Афганистане повергает ее в шок. Таким мнением дипломат поделилась в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Представитель внешнеполитического ведомства раскритиковала слова европейских властей относительно ситуации в исламской республике. Захарова напомнила, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала внести свой вклад в разрешение кризиса и принять 10 беженцев из Афганистана. Однако, по словам дипломата, страны Запада на самом деле не делают ничего для помощи беженцам.

«Я с ужасом наблюдаю те заявления, которые сейчас раздаются по этому поводу. (...) Шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис», — подчеркнула она.

17 августа верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что ЕС признает победу «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане и планирует начать диалог с новой властью для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов. Боррель подчеркнул, что приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане является эвакуация персонала и граждан республики, работавших со странами ЕС.