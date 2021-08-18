В США предсказали вероятного будущего лидера Афганистана

Вернувшийся в Афганистан после почти 20 лет изгнания лидер террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Абдель Гани Барадар может возглавить страну после падения предыдущего режима. Вероятного будущего лидера Афганистана предсказало американское издание The Washington Post.

Как отмечает газета, Барадар вернулся в афганский Кандагар, уже обладая значительным политическим влиянием, успевшим сформироваться за годы его отсутствия в стране. Так, одним из факторов, который может сыграть на руку лидеру «Талибана», является его опыт пребывания в пакистанской тюрьме, заявил в беседе с The Washington Post бывший немецкий дипломат и аналитик, давно занимающийся темой Афганистана, Томас Руттиг.

По его словам, годы, проведенные Барадаром в заключении в Пакистане, на самом деле только повысили его «политическую легитимность». Как пояснил эксперт, многие воспринимают «Талибан» как марионетку Пакистана, обслуживающую его интересы. Однако опыт Барадара, по всей видимости, позволит создать ему образ человека, который не подчиняется пакистанским приказам и действует самостоятельно.

Кроме того, именно Барадар возглавлял делегацию талибов в ходе переговоров с американскими властями в Дохе в 2020 году и лично встречался с занимавшим на тот момент должность госсекретаря США Майком Помпео. При этом он успел продемонстрировать себя как политик, который является противовесом более воинственно настроенным представителям «Талибана», считает Руттиг. «Похоже, что Барадар будет иметь огромное влияние в новом правительстве "Талибана", и его роль там недооценивается», — заключил эксперт.

На родине Барадара, который прибыл туда в сопровождении целого кортежа из белых внедорожников, уже вышли встречать тысячи афганцев, пишет The Washington Post. В то же время пока невозможно предсказать, удастся ли ему в действительности консолидировать власть в своих руках, считает издание. Кроме того, пока непонятно, какого курса планирует придерживаться лидер движения: несмотря на то, что в своих публичных выступлениях он заявлял о поддержке более либерального уклада, уже сейчас поступают сообщения о закрытии школ для девочек в ряде регионов страны и других нарушениях прав человека.

О прибытии Барадара в Афганистан стало известно 17 августа. Цель его поездки не раскрывалась, однако, по данным СМИ, лидер талибов мог вернуться, чтобы начать переговоры с представителями различных политических течений страны.

Барадар является лидером и полевым командиром талибов. Он был заместителем и близким другом муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура. В конце 1990-х Барадар руководил несколькими провинциями в Афганистане как представитель талибов. В 2002 году, уже после вторжения США в Афганистан и свержения режима талибов, он бежал из родной провинции Урзуган в пакистанский Карачи. В 2010 году в результате совместной операции пакистанской разведки и ЦРУ Барадар был захвачен в плен. В 2018-м, после нескольких лет в тюрьме, он был освобожден.