Талибы попросили ООН продолжить гкманитарную миссию в Афганистане

Талибы (движение «Талибан», запрещено в России) поддержали ООН и призвали организацию остаться в стране, чтобы продолжать гуманитарную миссию. Об этом РИА Новости сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

По его словам, за последние дни между ООН и талибами каких-либо новых договоренностей не было, но есть рабочие контакты.

«Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь», — отметил Алакбаров. Он добавил, что в ближайшее время будут произведены уточнения, затем будут прорабатываться детали.

Среди приоритетных вопросов, которые ООН планирует проговорить с талибами, координатор назвал вопрос предоставления доступа женщинам, которые работают в гуманитарных условиях, к их месту работы. По его словам, в некоторых районах женщины сейчас сталкиваются с такими препятствиями, однако ситуация разнится по стране из-за отсутствия централизованных инструкций.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».