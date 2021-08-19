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США раскрыли число находящихся в аэропорту Кабула людей

Госдеп: в аэропорту Кабула к эвакуации готовятся шесть тысяч человек из разных стран
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Фото: US MARINES / Reuters

В аэропорту Кабула сейчас находятся шесть тысяч человек, сотрудники американского консульства провели с ними все необходимые процедуры. Об этом сообщил в ходе регулярного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция велась в Twitter-аккаунте ведомства.

Он уточнил, что все эти люди готовятся к эвакуации из Афганистана и уже скоро окажутся на борту. Прайс отметил, что среди вывозимых американскими самолетами беженцев есть разные категории людей: некоторые из них граждане Соединенных Штатов, некоторые — афганцы, а некоторые — граждане третьих стран.

Ранее на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва готова помочь другим странам с эвакуацией граждан из Афганистана. Для этих целей может быть привлечена российская авиация. Кроме того, чартерные рейсы будут организованы для всех граждан России, желающих уехать из республики.

Сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны после того, как талибы захватили столицу Афганистана. На видеозаписях с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.

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