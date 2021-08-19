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Военные самолеты США проследили за эвакуацией американцев из Кабула

Пентагон: военные самолеты США наблюдали за эвакуацией из Афганистана
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Фото: Lisa Ferdinando / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военные самолеты США проследили за тем, как проходит эвакуация сотрудников американского посольства в Кабуле из страны. Об этом заявили представители Пентагона во время брифинга.

Пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что самолеты не подлетали к столице слишком близко, а всего лишь участвовали в наблюдении за эвакуацией. По последним данным, из кабульского аэропорта улетели около семи тысяч человек.

Сейчас более 5,2 тысячи военнослужащих охраняют тех, кто участвует в эвакуации.

Кирби также заявил, что с конца июля военные самолеты США вывезли из Афганистана примерно 12 тысяч человек — американских и афганских граждан. Большая часть эвакуированных находилась в столице страны Кабуле. Тогда же американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена месяцами затягивала процесс выдачи виз работавшим на США в Афганистане специалистам и их эвакуацию из страны.

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