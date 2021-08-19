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Названо число эвакуированных США из Афганистана

США: с конца июля из Афганистана вывезли 12 тысяч человек
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Фото: Reuters

С конца июля военные самолеты США вывезли из Афганистана примерно 12 тысяч человек — американских и афганских граждан. Это число назвал на онлайн-брифинге Пентаона пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, трансляция велась в Twitter-аккаунте министерства.

Большая часть эвакуированных находилась в столице страны Кабуле. Как сообщает агентство Reuters, оттуда на данный момент вывезли уже около 7 тысяч человек.

Ранее в тот же день заместитель госсекретаря США Венди Шерман поделилась планами по масштабам эвакуации: Вашингтон планирует вывезти 22 тысячи человек, подавших на особый режим получения иммигрантской визы (SIV).

Ранее американские СМИ заявили, что администрация американского президента Джо Байдена месяцами затягивала процесс выдачи виз работавшим на США в Афганистане специалистам и их эвакуацию из страны.

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