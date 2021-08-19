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«Талибан» обвинил Facebook в подавлении свободы слова

«Талибан» пожаловался на удаление и блокировку своих аккаунтов на площадках Facebook
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Фото: Rahmat Gul / AP

В движении «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) рассказали о несправедливом отношении Facebook к аккаунтам и высказываниям представителей движения и его сторонников. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, передает The Intercept.

Муджахид обвинил компанию в подавлении свободы слова и нарушении права исламистской группировки. Он пожаловался, что Facebook запретил «Талибану» доступ ко всем площадкам, включая Instagram и WhatsApp.

Представитель компании отметил, что «Талибану» запрещено пользоваться услугами компании, так как организация находится под санкциями США как террористическая. «Это означает, что мы запрещаем восхвалять, поддерживать и представлять талибов», — подчеркнул он.

Ранее представители самой популярной в мире социальной сети Facebook заявили, что модераторы начали активно выявлять и блокировать контент талибов на своей платформе. Сотрудники соцсети добавили, что для дополнительной защиты пользователей создали отдельную команду экспертов по Афганистану. Они будут помогать в выявлении противоправного контента.

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