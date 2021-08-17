Самая популярная соцсеть начала блокировать талибов

Представители самой популярной в мире социальной сети Facebook заявили, что модераторы начали активно выявлять и блокировать контент талибов (радикальное движение, запрещено в России) на своей платформе. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на пресс-службу компании.

«"Талибан" попал под санкции как террористическая организация в соответствии с законодательством США, и мы запретили им пользоваться нашими услугами, ориентируясь на нашу политику в отношении опасных организаций. Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем хвалить, поддерживать и представлять их», — говорится в официальном заявлении.

Сотрудники соцсети добавили, что для дополнительной защиты пользователей создали отдельную команду экспертов по Афганистану. Они будут помогать в выявлении противоправного контента.

В Facebook отдельно подчеркнули, что политика платформы распространяется и на все остальные сервисы компании, включая Instagram и WhatsApp.

15 августа талибы вошли в Кабул, столицу Афганистана, и заявили, что держат под контролем территорию страны. За несколько недель боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупнейшие города. Уже на следующий день афганские телеканалы изменили сетку вещания и начали транслировать чтение Корана вместо развлекательных передач.