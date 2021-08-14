Известный российский блогер приехал в столицу Афганистана и описал обстановку

Известный российский блогер Илья Варламов приехал в Кабул и описал обстановку в городе в разгар наступления боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Он поделился впечатлениями с «Коммерсантом».

Урбанист заявил, что в столице идет «обычная кабульская жизнь».

«Работают абсолютно все рестораны, рынки, а в пятницу по всему городу, как всегда, проходят свадьбы. Все залы, где собираются сотни гостей, забиты еще с утра, вокруг них куча машин — как и возле мечетей, где идет пятничная молитва», — отметил он.

Однако, по словам блогера, в Кабуле появились беженцы. Они занимают городские парки, едут в «забитых автобусах» и машинах, которые можно узнать по закрепленным на крыше одеялам и подушкам. Варламов добавил, что сейчас непросто вылететь из Афганистана. «В аэропорту Кабула много семей, у которых по 10–15 чемоданов, — они явно собираются в один конец. В результате билеты остаются только в бизнес-класс, за несколько тысяч долларов», — пояснил он.

На своей странице в Instagram Варламов отметил, что наслаждается «мирными Кабульскими вечерами». Он пообещал, что будет отвечать на самые интересные вопросы подписчиков в комментариях.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат. Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.