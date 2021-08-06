Известный блогер приехал в Нижний Новгород и побывал на концерте во дворе

Известный российский блогер Илья Варламов приехал в Нижний Новгород. Об этом сообщает «Гипер НН».

Урбанист прогулялся по городу с губернатором региона Глебом Никитиным. Ему показали благоустроенные дворы в историческом квартале церкви Трех Святителей, площадь Горького, работы на Большой Покровской и территории кремля. Кроме того, блогера пригласили на чаепитие в Тайном саду вместе с местными жителями.

В ходе своей поездки Варламов также посетил ландшафтный фестиваль, а затем отправился на концерт, который был организован прямо во дворе. Блогер оценил, что там установили ковры и пуфики, а не устроили парковку. Отмечается, что за время путешествия ему рассказали о политике правительства региона в отношении объектов культурного наследия, местном волонтерском движении и культурной программе заповедных кварталов.

В мае Илья Варламов заявил, что озеленение может спасти российские города от жары. Он уточнил, что зеленые насаждения играют роль «кондиционера», который охлаждает городской воздух за счет поглощения углекислого газа. Кроме того, в тени деревьев можно укрыться от жары, поэтому важно, чтобы их было как можно больше.