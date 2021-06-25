Известный блогер рассказал о важности озеленения российских городов

Озеленение может спасти российские города от жары. Такое мнение выразил известный блогер Илья Варламов на своей странице в LiveJournal.

Он уточнил, что зеленые насаждения играют роль «кондиционера», который охлаждает городской воздух за счет поглощения углекислого газа. Кроме того, в тени деревьев можно укрыться от жары, поэтому важно, чтобы их было как можно больше.

К такому выводу Варламов пришел после сравнения температуры воздуха на открытых солнцу территориях с участками вблизи зелени.

Например, температура у некошеного разнотравья в тени составила 23 градуса Цельсия, в то время как воздух у подстриженного газона под прямыми солнечными лучами прогрелся до 38,8 градуса Цельсия.

Самый высокий показатель был зарегистрирован у поверхности асфальта — почти 44 градуса Цельсия. Отмечается, что замеры производились в утренние часы при температуре воздуха 30 градусов Цельсия.

На основании эксперимента блогер дал рекомендации по проектированию детских площадок — их стоит делать из натуральных материалов, которые меньше нагреваются и размещать их под специальными навесами от солнца.

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