Известный блогер показал вотчину самого богатого человека России

Известный блогер Илья Варламов рассказал о жизни в Череповце. Он назвал город вотчиной предпринимателя Алексея Мордашова, который считается самым богатым человеком России и является главой совета директоров местного предприятия «Северсталь». Видео поездки Варламов опубликовал на своем YouTube-канале.

Варламов вместе с коллегой оценил инфраструктуру города. В начале ролика блогер обозначил, что в Череповце активно развивается промышленность. Он считается моногородом, так как почти половину его территории занимает предприятие «Северсталь», которое «играет здесь довольно важную роль».

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Блогер обратил внимание на состояние набережной в центре Череповца, отметив, что место стилистически не выдержано — фонари, лавочки и ограждения не сочетались друг с другом. По словам Варламова, на территории мало зеленых насаждений, растут сорняки, а высаженную аллею он назвал «позорищем».

Среди недостатков инфраструктуры блогер отметил дорогу рядом с набережной, пешеходная часть которой огорожена отбойником. Варламов предположил, что за «острые ржавые конструкции» можно зацепиться и порвать одежду. В список минусов также попали лавочки на одной из улиц — сидения из деревянных балок были соединены с клумбами и оказались неудобными. Блогер также раскритиковал в Череповце большое количество заборов. «Эталонное заборостроение», — заявил Варламов.

При этом блогер похвалил некоторые объекты в городе. Ему понравилась улица Максима Горького, на которой сохранились старые двухэтажные дома. По словам Варламова, обычно подобные здания сносят, однако в Череповце они есть, и их можно реконструировать. Он также оценил наличие оригинальных кирпичных зданий и старых обозначений улиц. «Сохранение подлинных деталей — это очень важно», — заключил Варламов.

Ранее Варламов заявил о важности озеленения российских городов, так как насаждения способны спасти местность от жары. Блогер сравнил растения с кондиционером, который охлаждает городской воздух, поглощая углекислый газ. К подобному мнению Варламов пришел после того, как заметил, что температура воздуха на открытой территории оказалась выше, чем на участках вблизи зелени.