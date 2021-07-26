Популярный блогер обматерил выступающих против вакцинации россиян

Популярный блогер Илья Варламов резко высказался об антипрививочниках. Его слова о россиянах, выступающих против вакцинации, передает Telegram-канал URA.RU.

Блогер обматерил людей, которые отказываются делать прививку. «Ты сидишь в интернете благодаря науке и медицине и пишешь всякую ***** [ерунду] про экологию, про способность организма самому побороть любые вирусы, про влияние города на иммунитет, что от рождения человек сильный и здоровый. Откуда вы вообще беретесь?» — возмутился он.

Варламов подчеркнул, что благодаря развитию медицины продолжительность жизни людей выросла с 30 до 70 лет. Он предложил всем россиянам, которые выступают против вакцинации, обратиться к истории и узнать, от каких болезней умирали их предки «в неиспорченном химией мире». «Вы дожили этих дней только благодаря медицине и прививкам», — заявил блогер.

Многие пользователи сети согласились с позицией Варламова. «Абсолютно согласен с ним», — написал комментатор под ником volkys230. «Мужик. Ну по-другому не понимают просто, как еще», — поддержал блогера юзер infectedvoid.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины того, что в России много противников прививок. По его словам, негативное отношение к вакцинации длительное время поощрялось в публичном пространстве: противников прививок приглашали на различные ток-шоу, им посвящали публикации в СМИ.