Самый богатый человек России согласился поделиться прибылью

Российский бизнес готов помогать государству, но хотел бы реинвестировать свои сверхдоходы, а не платить дополнительные налоги. Об этом заявил в интервью Financial Times самый богатый человек России, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Он согласился, что нужно делиться прибылью, направляя доходы бизнеса в экономику и важные для государства проекты. Делать это можно вместо выплаты дивидендов акционерам, отметил Мордашов. Он подчеркнул, что в пандемию многие люди пострадали, произошло снижение покупательной способности, что стало одной из главных проблем для страны.

Миллиардер признал, что в то время как экономическая и социальная жизнь ухудшалась, благосостояние некоторых секторов экономики выросло. По словам Мордашова, «Северсталь» обязательно последует призыву президента России Владимира Путина о реинвестировании сверхприбыли.

«Путин — наш президент и лидер нашей нации, он в значительной степени отражает то, о чем задумывается каждый россиянин. Есть потребность в социальной справедливости и интеграции», — уверен богатейший человек страны.

По подсчетам Financial Times, Мордашов владеет состоянием в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7 процента от ВВП России.

В мае первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса.