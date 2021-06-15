Самый богатый человек России согласился поделиться прибылью

Российский бизнес готов помогать государству, но хотел бы реинвестировать свои сверхдоходы, а не платить дополнительные налоги. Об этом заявил в интервью Financial Times самый богатый человек России, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.
Он согласился, что нужно делиться прибылью, направляя доходы бизнеса в экономику и важные для государства проекты. Делать это можно вместо выплаты дивидендов акционерам, отметил Мордашов. Он подчеркнул, что в пандемию многие люди пострадали, произошло снижение покупательной способности, что стало одной из главных проблем для страны.
Миллиардер признал, что в то время как экономическая и социальная жизнь ухудшалась, благосостояние некоторых секторов экономики выросло. По словам Мордашова, «Северсталь» обязательно последует призыву президента России Владимира Путина о реинвестировании сверхприбыли.
«Путин — наш президент и лидер нашей нации, он в значительной степени отражает то, о чем задумывается каждый россиянин. Есть потребность в социальной справедливости и интеграции», — уверен богатейший человек страны.
По подсчетам Financial Times, Мордашов владеет состоянием в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7 процента от ВВП России.
В мае первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса.