Российский олигарх обогнал Рокфеллера

Российский олигарх, основной владелец металлургического холдинга «Северсталь» и машиностроительной компании «Силовые машины» Алексей Мордашов обогнал легендарного американского миллиардера Джона Рокфеллера по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны, пишет Financial Times.

По подсчетам издания, Мордашов владеет состоянием в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7 процента от ВВП России. Для сравнения, богатейший человек в мире, основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос с состоянием в 177 миллиардов долларов владеет лишь 0,8 процента американского ВВП.

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Рокфеллер, живший на стыке XIX и XX веков, считается первым официальным долларовым миллиардером в истории. Его состояние, заработанное на акциях нефтяной компании Standard Oil, равнялось 1,4 миллиарда долларов, что приблизительно составляло 1,6 процента ВВП на тот момент.

Россия, по данным авторов, занимает первое место по концентрации богатства в руках наиболее состоятельных людей (доля совокупного состояния к ВВП) — 35 процентов. На втором месте Швеция — 30 процентов, на третьем — Индия (20 процентов).

Издание делит миллиардеров на «хороших» и «плохих». Первые заработали свое состояние на производственных (обрабатывающих) отраслях, вторые — в сырьевом секторе или недвижимости.