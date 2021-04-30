Составлен список роскошных покупок российских миллиардеров за время пандемии

Журналисты перечислили предметы роскоши, которые российские миллиардеры приобрели за время пандемии коронавируса. Соответствующий список публикует российская версия журнала Forbes.

Согласно подсчетам компании Bain & Company, в 2020 году мировой рынок роскоши сократился на 20-22 процента по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, за указанный период бизнесмены из России потратили на различные покупки сотни миллионов долларов.

По информации издания, в общей сложности российские миллиардеры приобрели яхты почти на два миллиарда фунтов стерлингов (207 миллиардов рублей). Так, например, банкир Олег Тиньков купил 77-метровую яхту-ледокол La Datcha за 100 миллионов фунтов стерлингов (10,3 миллиарда рублей). Вдобавок он оснастил судно вертолетом Airbus H125, цена которого оценивается как минимум в 2,5 миллиона долларов (185 миллионов рублей).

Помимо Тинькова, лодками также обзавелись акционер горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов и предприниматель Роман Абрамович. Общая стоимость их плавательных судов составила 300 миллионов долларов (22 миллиарда рублей) и 500 миллионов евро (45 миллиардов рублей) соответственно.

Как сообщает Forbes, Абрамович также стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле площадью две тысячи квадратных метров. Он заплатил за нее 64,5 миллиона долларов (4,7 миллиарда рублей). В начале 2020 года элитное жилье также купили предприниматель Дмитрий Босов и его супруга Катерина: особняк в готическом стиле в американском городе Беверли-Хиллз обошелся паре в 30 миллионов долларов (2,2 миллиарда рублей).

В список, опубликованный журналистами, также вошли владелец компании по производству калийных удобрений «Уралкалий» Дмитрий Мазепин, купивший команду «Формулы-1» Haas за 20 миллионов евро (1,8 миллиарда рублей), и бизнесмен Алексей Репик, который приобрел ресторан Twins Garden и ферму стоимостью 2 миллиарда рублей.

Ранее в апреле дети богатых родителей показали роскошный образ жизни после карантина. Так, например, телезвезда Хлои Хан (Chloe Khan) сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку бренда Louis Vuitton на стол. В то же время бизнесмен Майкл Маддалони (Michael Maddaloni) попозировал в классическом костюме перед белым автомобилем Lamborghini.