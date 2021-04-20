Дети богатых родителей показали роскошный образ жизни после карантина

Дети состоятельных родителей начали массово публиковать фотографии роскошного образа жизни, который они ведут после окончания режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. На соответствующие кадры, появившееся в Instagram, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, например, телезвезда Хлои Хан (Chloe Khan) сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку французского модного дома Louis Vuitton на стол. Таким образом она отпраздновала ослабление карантинных ограничений в Великобритании, согласно которым заведениям общественного питания позволили обслуживать гостей на открытом воздухе.

Снимком из лондонского ресторана поделился актер и сын мультимиллионеров Кофи Кейс (Kofi Case). Мужчина заснял блюда на столе и свою руку с браслетом Juste un Clou бренда Cartier, выполненным в форме гвоздя. Стоимость украшения составляет примерно 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей).

Согласно материалу, аналогичными фотографиями из роскошных ресторанов поделились звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло (Georgia Toffolo), блогерши Рукайя Мирза (Rukaya Mirza) и Оливия Смит (Olivia Smith), а также девушка актера Эда Вествика Тамара Франческони (Tamara Francesconi).

Помимо этого, пользователи сети начали размещать снимки своих дорогих суперкаров. Например, бизнесмен Майкл Маддалони (Michael Maddaloni) попозировал в классическом костюме перед белым автомобилем Lamborghini, а молдавская модель Дарья Радионова, в свою очередь, сфотографировалась рядом с машиной той же модели черного цвета.

Некоторые юзеры из состоятельных семей показали кадры шоппинга в люксовых бутиках. Так, блогерша Кортни Смит (Courtney Smith) запечатлела себя в зеркало в магазине марки Dolce & Gabbana, а косметолог Сепии Самаи (Sepii Samaee) сфотографировалась напротив бутика модного дома Chanel.

Ранее в декабре 2020 года создатели паблика Rich Kids of the Internet собрали снимки детей богатых родителей из других стран, на которых они демонстрировали свой роскошный образ жизни после выхода из карантина. Так, девушка с никнеймом viktorija_l снялась в бикини люксового бренда на палубе яхты во время круиза в ОАЭ, а @alecmonopoly попозировал рядом с черным Mercedes Gelandewagen и частным самолетом.