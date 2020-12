Дети богатых родителей вышли из изоляции и показали роскошную жизнь

Молодые пользователи Instagram из состоятельных семей поделились фотографиями роскошного образа жизни, который они ведут после выхода из режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. На публикации в аккаунте Rich Kids of the Internet («Богатые дети интернета») обратили внимание журналисты The Sun.

Так, одна девушка с никнеймом viktorija_l сфотографировалась в бикини люксового бренда на палубе яхты во время круиза в ОАЭ, а другая — @lauracastilo0 — у собственного бассейна на фоне городского пейзажа.

Кроме того, юзеры делились кадрами своих дорогих суперкаров. Например, marina_ross__ запечатлели в откровенном наряде перед автомобилями Lamborghini и Ferrari, а @alecmonopoly — с его черными Mercedes Gelandewagen и частным самолетом.

Свой отдых на бортах роскошных частных самолетов и вертолетов показали сразу несколько пользователей соцсети. Некоторые из них снимались с бокалами алкоголя и демонстрировали насыщенный ужин, другие позировали в белых кожаных креслах в одежде, усеянной логотипами знаменитых модных домов.

В апреле администраторы Rich Kids of the Internet собрали фотографии детей богатых родителей, на которых они демонстрировали свой образ жизни во время карантина. Так, например, пользователь @daily.st разместил снимок, на котором он лежит на полу в вещах люксовых брендов: футболку Balenciaga и спортивные штаны Gucci. Вокруг него были разбросаны аксессуары Louis Vuitton и туалетная бумага.