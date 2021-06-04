Самый богатый человек России выступил в защиту жадности

Богатейший миллиардер России по версии Forbes Алексей Мордашов заметил, что жадность бизнеса — это двигатель прогресса. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

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«Все, наверное, хотят, чтобы предприниматели были жадные. Если мы понимаем под этим словом желание иметь больше», — выступил в защиту жадности самый богатый человек страны. Он добавил, что обвинять людей, которые «хотят большего и делают что-то в этом направлении» в рамках закона, странно.

«У меня бывают ситуации довольно регулярно, когда чуть ли не в один день меня приглашают на совещание, где обсуждают, как перебалансировать цены, а позже в тот же день зовут на совещание, где обсуждают, как нам повысить инвестиционную привлекательность», — рассказал также миллиардер.

По подсчетам Financial Times, Мордашов владеет состоянием в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7 процента от ВВП России. В апреле стало известно, что в рейтинге Forbes богатейших людей России он занял первое место, обогнав крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.