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Мэр российского города предложил известному блогеру стать его замом

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Илья Варламов
Илья Варламов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Мэр Анапы Василий Швец предложил известному видеоблогеру Илье Варламову на время стать его заместителем по развитию городской среды. Сообщение об этом размещено в Instagram-аккаунте администрации города-курорта.

Варламов по приглашению мэра посетил Анапу 14 июня, в международный День блогера.

Швец предложил блогеру на время «перейти от слов к делу» и попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности.

После прогулки по городу с популярным урбанистом, Швец отметил, что многие замечания и предложения Варламова «не оказались для него новыми». По его словам, большинство вопросов уже находятся в различной стадии решения. «О всех проблемах мэрия узнает в первую очередь от жителей и гостей курорта через специально созданный муниципальный центр управления. При этом, учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны», — уточняется в сообщении.

В апреле 2021 года Илья Варламов прокомментировал инициативу группы депутатов, которые захотели присвоить одной из улиц или площадей имя покойного мэра. Он предложил увековечить имя Юрия Лужкова в центре столицы, переименовав в честь него Манежную площадь. С идеей переименования выступили более 30 депутатов Госдумы, направив ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину.

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