Мэр российского города предложил известному блогеру стать его замом

Мэр Анапы Василий Швец предложил известному видеоблогеру Илье Варламову на время стать его заместителем по развитию городской среды. Сообщение об этом размещено в Instagram-аккаунте администрации города-курорта.

Варламов по приглашению мэра посетил Анапу 14 июня, в международный День блогера.

Швец предложил блогеру на время «перейти от слов к делу» и попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности.

После прогулки по городу с популярным урбанистом, Швец отметил, что многие замечания и предложения Варламова «не оказались для него новыми». По его словам, большинство вопросов уже находятся в различной стадии решения. «О всех проблемах мэрия узнает в первую очередь от жителей и гостей курорта через специально созданный муниципальный центр управления. При этом, учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны», — уточняется в сообщении.

В апреле 2021 года Илья Варламов прокомментировал инициативу группы депутатов, которые захотели присвоить одной из улиц или площадей имя покойного мэра. Он предложил увековечить имя Юрия Лужкова в центре столицы, переименовав в честь него Манежную площадь. С идеей переименования выступили более 30 депутатов Госдумы, направив ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину.