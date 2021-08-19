В «Талибане» заявили о возможности создания совета для управления Афганистаном

Представитель руководства движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Вахидуллу Хашеми заявил о возможности создания совета во главе с лидером движения Хибатуллой Ахундзад для управления Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганское телевидение.

«Пока не велось обсуждений по поводу того, как это будет выглядеть... Возможно, мы создадим совет. Того, кого вы называете президентом, мы будем именовать "главой министров". У нас будут министры, и все эти министры будут назначаться главой совета. Амирул Момини ("Предводитель правоверных"), которого зовут Мавлави Хибатулла Ахундзада, — наш религиозный и политический лидер. Но сейчас он не играет роли президента. Он играет более значительную роль», — сказал Хашеми.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрещенное в России движение «Талибан» может быть исключено из российского списка террористических организаций в зависимости от своих шагов и действий. «Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике», — заявила она.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».