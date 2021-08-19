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Эрдоган отказался превращать Турцию в «хранилище афганских мигрантов для Европы»

Реджеп Тайип Эрдоган: Турция не будет «хранилищем афганских мигрантов для Европы»
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Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался принимать беженцев из Афганистана в стране и призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе. Его цитирует Reuters.

Политик заявил, что не будет превращать Турцию в «хранилище афганских мигрантов для Европы». По словам Эрдогана, Анкара приняла достаточно мер для сдерживания беженцев совместно с Тегераном, и теперь ответные действия следует принять европейцам.

Турецкий президент также признался, что готов сесть за стол переговоров с членами террористического движения «Талибан» (запрещено в России), чтобы вместе решить «насущные проблемы».

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что странам ЕС действительно стоит впустить больше беженцев из Афганистана. Она призвала объединение отменить принудительную репатриацию нелегальных мигрантов из этой страны и увеличить квоты на их прием. Еврокомиссар также заявила, что сейчас нужно помочь тем, кто нуждается в международной защите, и сделала особый акцент на опасности текущей обстановки для афганских девочек и женщин.

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