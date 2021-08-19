Посольства Афганистана в Средней Азии не стали менять флаг на талибский

Все дипломатические учреждения Афганистана в странах Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Казахстана — продолжили работу под официальным флагом, не став менять его на талибский. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники посольства в Ташкенте заявили в разговоре с агентством, что дипломаты не поддерживают контактов с представителями «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и продолжают работать в штатном режиме. В свою очередь посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агба заявил, что дипмиссия признает в качестве главы Афганистана его вице-президента Амруллу Салеха.

«В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», — сказал Агба.

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани уехал из Афганистана 15 августа, когда талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны. После его бегства появились сообщения о том, что лидер пытался забрать с собой крупную сумму денег.

Позже стало известно, что талибы открыли огонь по митингующим, которые вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана. В результате погибли три человека. Кроме того, 16 августа один из жителей Кабула рассказал «Ленте.ру», что талибы устраивают расправы над мирными людьми прямо на улицах столицы.