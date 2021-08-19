Таджикистан и Китай начали совместные антитеррористические учения

В Таджикистане начали проводить совместные антитеррористические учения спецподразделений МВД республики и Министерства общественной безопасности Китая. Об этом сообщает пресс-служба таджикского силового ведомства.

Учения стартовали на полигоне на полигоне «Маргоб», расположенном в Рамитском ущелье. Маневры проводятся с целью отработки борьбы с терроризмом в условиях горной местности.

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В рамках учений будет использовано новейшее оружие, в том числе дальнобойные танки и пушки, артиллерия, авиация, беспилотники и других виды вооружений.

Ранее в Таджикистане учебные маневры начали российские военные. В них принимают участие около тысячи военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в республике. Сообщается, что артиллеристы, военные инженеры, специалисты ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также радиационной, химической и биологической защиты в течение месяца будут «отрабатывать задачи по своему боевому предназначению».

В начале августа Россия, Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения на полигоне Харб-Майдон неподалеку от границы с Афганистаном. Они проходили на фоне захвата афганской территории боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России). В ходе учебных маневров военные отработали подготовку к разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.