Россия начала военные учения в Таджикистане

Российские военные 201-ой базы в Таджикистане начали учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального военного округа (ЦВО).

«Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны "Ляур" и "Самбули" для совершенствования навыков по боевой подготовке», — сказано в сообщении.

Артиллеристы, военные инженеры, специалисты ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также радиационной, химической и биологической защиты должны в течение месяца «отрабатывать задачи по своему боевому предназначению», отметили в ЦВО.

В частности, планируется выполнить более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и «Акация». Будут отработаны учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из минометов «Сани».

В начале августа Россия, Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от афганской границы. Они проходили на фоне наступления боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане.

15 августа талибы объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. В ОДКБ начали подготовку к военным учениям на границе с этой страной.