Опубликованы кадры российских военных учений на границе с Афганистаном

Российские и узбекские военные в ходе заключительного этапа учений на границе между Афганистаном и Таджикистаном отработали уничтожение подразделений условных террористов, перешедших в наступление в приграничной полосе. Видеозапись маневров и стрельб опубликована в Telegram-канале «РИА Новости».

На кадрах видно, как бронетанковые и авиационные группы наносят удары по «боевикам» в пустынной местности. Их поддерживают артиллерийские подразделения, пехотные и десантные части. Во время маневров военнослужащие отрабатывают ведение огня из боевых машин пехоты (БМП), зенитных установок, гранатометов, минометов и другого вооружения.

Всего в боевой подготовке принимают участие порядка 2,5 тысячи человек. Учения начались 5 августа, они завершатся сегодня, 10 августа. В ходе тренировок военные использовали новые мишени, которые имитировали танки, изготовленные кустарным способом дроны, бронеавтомобили, БМП, «джихад-мобили», ростовые фигуры смертников и долговременные углубленные сооружения в горах.

Минобороны России объявило о планах проведения совместных учений на афганско-таджикской границе 15 июля. Поводом стало обострение ситуации в регионе после вывода американских войск. Российскую сторону представят подразделения 201-1 военной базы, в том числе горные, мотострелковые, танковые и артиллерийские, а также группы специального отдельного соединения специального назначения. В учениях также задействованы специалисты радиационной, химической и биологической защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.