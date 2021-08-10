Базу России в Таджикистане усилили огнеметчиками из-за ситуации в Афганистане

Российскую военную базу в Таджикистане усилили новым вооружением из-за обострения ситуации в соседнем Афганистане. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Среди поступившего вооружения новые автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина, крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

«Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане», — отметили в пресс-службе.

Ранее 10 августа сообщалось, что российские военные совместно с коллегами из Таджикистана и Узбекистана приняли участие в активной фазе учений на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы. Всего в них задействовано 2,5 тысячи человек и около 500 единиц вооружения и техники.