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Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции

Источник РИА Новости: талибы стреляют по митингующим в поддержку национального флага
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Фото: Globallookpress.com

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) открыли огонь по митингующим, люди выступают в поддержку национального флага. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные своего источника.

Речь идет о митинге в афганской провинции Нангархар. По предварительным данным, есть убитые и раненые, их число не уточняется. Афганские СМИ пока не подтверждают эту информацию.

15 августа радикальное движение объявило о захвате власти в Афганистане, это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал, по некоторым данным, он находится в Омане. Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

Пока страны не спешат признавать талибов законной властью в Афганистане. В частности, такую позицию занимает Россия, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он подчеркнул, что российская сторона готова работать с переходным правительством.

Боевики начали стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года.

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