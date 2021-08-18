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Евросоюзу посоветовали впустить больше беженцев из Афганистана

Еврокомиссия: ЕС стоит увеличить квоту на беженцев из Афганистана и остановить репатриацию
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Фото: Reuters

Странам Евросоюза (ЕС) стоит впустить больше беженцев из Афганистана: отменить принудительную репатриацию нелегальных мигрантов из этой страны и увеличить квоты на их прием. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС, ее выступление опубликовано в Twitter.

Йоханссон подчеркнула, что в Афганистане сложилась крайне небезопасная ситуация, и европейцы не должны заставлять людей возвращаться в страну. Она призвала помочь тем, кто нуждается в международной защите, и сделала особый акцент на опасности текущей обстановки для афганских девочек и женщин.

Ранее Европейский союз совместно с 20 странами подписал заявление, где выразил обеспокоенность правами афганских женщин. Страны заверили, что будут внимательно следить за тем, как афганское правительство во главе с «Талибаном» (запрещенное в России террористическое движение) «будет обеспечивать права и свободы, которые стали неотъемлемой частью жизни женщин и девочек в Афганистане за последние двадцать лет».

Талибы после захвата контроля над Афганистаном заявили, что права афганских женщин будут соблюдаться согласно законам шариата, пообещав, что они смогут работать и ходить в школы.

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