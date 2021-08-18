Европейский совет обеспокоился правами афганских женщин

Европейский союз совместно с 20 странами подписал заявление, где выразил обеспокоенность правами афганских женщин. Заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

Государства требуют предотвращать любые формы дискриминации и злоупотребления в отношении девочек и женщин. «Мы призываем тех, кто наделен властью, гарантировать их защиту по всему Афганистану», — говорится в заявлении.

Страны заверили, что будут внимательно следить за тем, как афганское правительство во главе с «Талибаном» (запрещенное в России террористическое движение) «будет обеспечивать права и свободы, которые стали неотъемлемой частью жизни женщин и девочек в Афганистане за последние двадцать лет». В Европейском совете подчеркнули, что готовы оказывать гуманитарную помощь и поддержку всем женщинам Афганистана, чтобы их голоса были услышаны.

Ранее жители захваченных районов рассказали, что «Талибан» намерен брать в сексуальное рабство 12-летних девочек. Командиры группировки джихадистов требуют от старейшин захваченных территорий списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдавать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, теперь же в рабство попадают и 12-летние дети. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.